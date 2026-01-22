  • 24° C
Sonora

Canaco advierte que será un año complicado

En Sonora también se debe competir con las ventas en línea y la cercanía con la frontera

Ene. 22, 2026
Javier Moreno Durán, Presidente ce Canaco
El cierre del año pasado fue menor a lo esperado para la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), al registrar un incremento aproximado del 10 por ciento en ventas, informó su presidente, Javier Moreno Durán, quien adelantó que para este 2026 se prevé un panorama económico con reservas debido a decisiones del Gobierno Federal que impactarán directamente al sector comercial.

Moreno Durán explicó que este escenario ha generado un ambiente de incertidumbre dentro del sector empresarial, lo que ha frenado el avance en diversos temas. Detalló que durante la temporada decembrina de 2025 se alcanzó apenas un crecimiento del 10 por ciento, cuando tradicionalmente se proyectan incrementos de hasta el 30 por ciento.

"El cierre del 2025 fue menor a lo que históricamente se espera. Esto refleja que el entorno económico no está dando la confianza necesaria para el crecimiento", señaló.

Asimismo, advirtió que el presente año será complicado para los agremiados a la Cámara, debido a los constantes cambios en las políticas gubernamentales. "Veo un año con mucha incertidumbre, con decisiones que afectan directamente al comerciante; será un año de cautela, aunque esperamos que el panorama mejore", expresó.

El dirigente empresarial dijo que espera que los grandes inversionistas comiencen a asumir riesgos y reactiven proyectos en sus respectivos giros. "Sabemos que invertir siempre implica riesgos, pero esperamos que se animen y que el resultado sea positivo para todos", enfatizó.

Finalmente, Moreno Durán destacó que la cercanía con la frontera de Estados Unidos y el crecimiento de las compras en línea han limitado el consumo local, por lo que Canaco trabajará en el impulso de estrategias que fortalezcan el desarrollo económico y la competitividad de los negocios locales.

