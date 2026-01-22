Imtes llama a tramitar tarjeta

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Para llevar un mejor control en la inversión que realizan los usuarios de transporte público urbano para sus traslados, llama el Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (Imtes), a realizar los pagos de pasaje con dinero digital a través de las credenciales otorgadas por la misma dependencia, indicó el titular del instituto, Carlos Sosa Castañeda.

Actualmente, solo en la capital del Estado es donde se cuenta con el sistema de cobro digital en cada una de las unidades de transporte público urbano y donde se cuenta con un servicio digital enlazado a GPS y la aplicación oficial, pero cabe destacar que en el resto de los municipios se continúa trabajando el plan de desarrollo de un transporte con servicio eficiente.

El titular del Imtes, dijo que el tema actual de credencialización corresponde a una intensa campaña para que los usuarios visiten alguno de los siete módulos, así como las unidades móviles que prestan el servicio de credencialización la cual está rotando en las colonias de la capital del Estado.

"Estamos preparados para credencializar cerca de 80 mil usuarios y a la fecha, se han entregado más de 44 mil tarjetas", señaló Sosa Castañeda, haciendo el llamado para que se acerquen a cualquiera de los módulos más cercanos. "La ventaja de tener la credencial es que se cuenta con acceso a beneficios sobre todo cuando hablamos de estudiantes con dos pasajes gratuitos".

También destacó que las personas de la tercera edad y con discapacidad, tienen acceso a un descuento, es decir, para ambos grupos se contempla una tarifa especial de cinco pesos por viaje en cada unidad.

Hasta el momento, el Instituto ha otorgado alrededor de 10 mil 500 tarjetas de prepago, 22 mil 700 de estudiante, 10 mil de tercera edad y mil tarjetas de discapacidad. "En el tema del prepago es más accesible para los usuarios y cómodo porque en lugar de traer el efectivo hacen sus pagos de manera digital, y se evitan temas de "feria" para pagar, además las recargas las pueden hacer en algunas tiendas".