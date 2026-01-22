  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 22 De Enero Del 2026
Sonora

Imtes llama a tramitar tarjeta

Promueve el pago digital y seguro para el uso de transporte público urbano

Ene. 22, 2026
Credencializacion en unidades mòviles
Para llevar un mejor control en la inversión que realizan los usuarios de transporte público urbano para sus traslados, llama el Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (Imtes), a realizar los pagos de pasaje con dinero digital a través de las credenciales otorgadas por la misma dependencia, indicó el titular del instituto, Carlos Sosa Castañeda.

Actualmente, solo en la capital del Estado es donde se cuenta con el sistema de cobro digital en cada una de las unidades de transporte público urbano y donde se cuenta con un servicio digital enlazado a GPS y la aplicación oficial, pero cabe destacar que en el resto de los municipios se continúa trabajando el plan de desarrollo de un transporte con servicio eficiente.

El titular del Imtes, dijo que el tema actual de credencialización corresponde a una intensa campaña para que los usuarios visiten alguno de los siete módulos, así como las unidades móviles que prestan el servicio de credencialización la cual está rotando en las colonias de la capital del Estado.

"Estamos preparados para credencializar cerca de 80 mil usuarios y a la fecha, se han entregado más de 44 mil tarjetas", señaló Sosa Castañeda, haciendo el llamado para que se acerquen a cualquiera de los módulos más cercanos. "La ventaja de tener la credencial es que se cuenta con acceso a beneficios sobre todo cuando hablamos de estudiantes con dos pasajes gratuitos".

También destacó que las personas de la tercera edad y con discapacidad, tienen acceso a un descuento, es decir, para ambos grupos se contempla una tarifa especial de cinco pesos por viaje en cada unidad.

Hasta el momento, el Instituto ha otorgado alrededor de 10 mil 500 tarjetas de prepago, 22 mil 700 de estudiante, 10 mil de tercera edad y mil tarjetas de discapacidad. "En el tema del prepago es más accesible para los usuarios y cómodo porque en lugar de traer el efectivo hacen sus pagos de manera digital, y se evitan temas de "feria" para pagar, además las recargas las pueden hacer en algunas tiendas".

Leova Peralta
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

