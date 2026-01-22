Unen esfuerzos instituciones de Sonora y Arizona

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La vicepresidenta de relaciones de la Universidad de Arizona, Paola García Hidalgo, estuvo de visita en la Universidad de Sonora con el objetivo de reforzar lazos entre las instituciones, destacando que en el Estado hay talento con potencial que se puede capitalizar a través de los estudiantes, profesores y líderes.

Para esta reunión destacó que ambas instituciones cuentan con un objetivo común, que es preparar a las y los jóvenes universitarios para integrarse en uno de los sectores tecnológicos más estratégicos del mundo, que es el de semiconductores, donde la capacitación, la colaboración internacional y la innovación son esenciales.

"Sonora y Arizona se benefician de que estudiantes aprendan más, sean parte de esta industria que en Arizona tiene una velocidad increíble. Es una oportunidad histórica la que estamos presenciando y la verdad creo que hay mucha derrama, mucho potencial que Sonora puede capitalizar y lo va a hacer a través del talento, o sea, a través de ustedes, sus profesores, sus líderes", destacó García Hidalgo.

Por su parte, la rectora de la Universidad de Sonora, Dena María Camarena Gómez, subrayó que en el Estado existe un impulso decidido para el fortalecimiento de la industria de los semiconductores, con una clara apuesta a la educación y a la preparación de los recursos humanos de alta calidad.

"Estamos en la tercera generación de estudiantes de la ingeniería en semiconductores que están aquí en la Universidad de Sonora, que se están preparando y que van a ser fundamentales para poder contribuir a ese desarrollo económico y regional de nuestra entidad y qué mejor que estar trabajando de manera conjunta con la Universidad Estatal de Arizona", puntualizó la rectora.

También destacó que la visita de Paola García es parte del trabajo de seguir fortaleciendo los lazos que existen con la Universidad Estatal de Arizona que al mismo tiempo brinda una gran oportunidad para presentar más opciones.