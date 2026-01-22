Sonora contará con tres zonas regionales navales

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

A través del programa Sectorial de Marina 2025-2030, se estableció de manera oficial por parte de la Armada de México, la organización de las sedes de mandos superiores en jefe operacionales, superiores y subordinados de fuerza, de regiones, zonas y sectores navales, con el objetivo de potenciar las capacidades operativas, tecnológicas y estratégicas, colocando a Sonora en la segunda región naval del litoral del Océano Pacífico.

El Secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, dio a conocer se trata de tres regiones de México la cuales quedan distribuidas en litoral del Golfo de México y Mar Caribe que le corresponde a la primera, tercera y quinta región naval; el litoral del Océano Pacífico abarca la segunda, cuarta, sexta, octava y décima región naval; y en Ciudad de México se concentra la región naval central.

En el caso de Sonora, quedó dentro del litoral del Océano Pacífico en la segunda región naval, con sede en Guaymas, subordinada a la Jefatura de Operaciones Navales, además, se destaca que también se incluye dentro de la sexta zona naval una sede en Puerto Peñasco y otra sede en Puerto Libertad subordinado a esta misma zona naval. Dentro de esta área geoestratégica también comprende el Estado Baja California, en la segunda zona naval con sede en Ensenada, y las sedes subordinadas de Punta Colonet y San Felipe.

Los mandos mencionados serán encargados de elaborar o actualizar sus estructuras organizacionales, manuales de procedimientos, catálogo de descripciones y perfiles de puestos conforme a los lineamientos establecidos para ser formalizados una vez queden aprobados.

Además, la operación, conservación y mantenimiento de las fuerzas, regiones, zonas y sectores navales, se llevará a cabo con los recursos asignados por el decreto de presupuesto de egresos de la federación correspondiente, sujeto a las disponibilidades existentes en el mismo. Los gastos de los ejercicios fiscales posteriores deberán ser considerados dentro del anteproyecto de presupuesto de egresos de la federación.