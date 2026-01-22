  • 24° C
Sonora

Sonora contará con tres zonas regionales navales

Son para potencializar la operación y estrategias desde Guaymas, Puerto Peñasco y Puerto Libertad

Ene. 22, 2026
Puerto de Guaymas

A través del programa Sectorial de Marina 2025-2030, se estableció de manera oficial por parte de la Armada de México, la organización de las sedes de mandos superiores en jefe operacionales, superiores y subordinados de fuerza, de regiones, zonas y sectores navales, con el objetivo de potenciar las capacidades operativas, tecnológicas y estratégicas, colocando a Sonora en la segunda región naval del litoral del Océano Pacífico.

El Secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, dio a conocer se trata de tres regiones de México la cuales quedan distribuidas en litoral del Golfo de México y Mar Caribe que le corresponde a la primera, tercera y quinta región naval; el litoral del Océano Pacífico abarca la segunda, cuarta, sexta, octava y décima región naval; y en Ciudad de México se concentra la región naval central.

En el caso de Sonora, quedó dentro del litoral del Océano Pacífico en la segunda región naval, con sede en Guaymas, subordinada a la Jefatura de Operaciones Navales, además, se destaca que también se incluye dentro de la sexta zona naval una sede en Puerto Peñasco y otra sede en Puerto Libertad subordinado a esta misma zona naval. Dentro de esta área geoestratégica también comprende el Estado Baja California, en la segunda zona naval con sede en Ensenada, y las sedes subordinadas de Punta Colonet y San Felipe.

Los mandos mencionados serán encargados de elaborar o actualizar sus estructuras organizacionales, manuales de procedimientos, catálogo de descripciones y perfiles de puestos conforme a los lineamientos establecidos para ser formalizados una vez queden aprobados.

Además, la operación, conservación y mantenimiento de las fuerzas, regiones, zonas y sectores navales, se llevará a cabo con los recursos asignados por el decreto de presupuesto de egresos de la federación correspondiente, sujeto a las disponibilidades existentes en el mismo. Los gastos de los ejercicios fiscales posteriores deberán ser considerados dentro del anteproyecto de presupuesto de egresos de la federación.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

