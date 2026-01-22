Ambientalistas piden apoyo para rescatar manglares de Yavaros

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Integrantes de la asociación Guardianes del Manglar acudieron a Hermosillo para solicitar apoyo a dependencias estatales, a fin de rescatar ese ecosistema y, además, detonar turísticamente el Puerto de Yavaros.

Rubén Ceceña, dirigente de la agrupación, informó que son un grupo de jóvenes indígenas comprometidos con la protección de una "verdadera joya natural, que nos da vida, pesca, aire limpio y futuro, pero que lamentablemente ha sido muy dañada en los últimos años".

Por ello, indicó, presentaron proyectos a la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas (Cedis); a la Coordinación Estatal del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), y al Instituto Sonorense de la Juventud, de las que esperan obtener una respuesta favorable.

Dijo que la asociación a su cargo ha realizado desde hace algunos años varias campañas de limpieza y reforestación de los manglares, así como acciones de concientización para cuidar este ecosistema y evitar la tala inmoderada y tiraderos de basura.

Ceceña exhortó a cuidar los llamados "bosques del mar" o "pulmones verdes", no solamente por la gran importancia y beneficios que tienen para la pesca y el medio ambiente, sino también para el aspecto turístico.

"Si los manglares están muy contaminados, mueren las crías de peces y camarones. El agua sucia evita que las crías respiren y se alimenten. Sin manglares sanos, baja la reproducción y la pesca cae. También, al morir el manglar, se pierde la guardería natural, el mar entra más y las comunidades quedan más desprotegidas", aseguró.

El ambientalista dijo también que, al contaminarse dicho ecosistema, se pierde fauna, como aves, peces, cangrejos, jaibas y hasta delfines, que dejan de entrar a la zona porque ya no encuentran alimento.

Con respecto a Yavaros, consideró que es un lugar que tiene mucho potencial turístico, por lo que están pidiendo apoyo para mejorar el malecón, así como crear un vivero comunitario, entre otros proyectos, para también generar empleos.

DATO

Los manglares lucen a simple vista como hileras anchas de árboles con raíces y ramas retorcidas y delgadas que se entrelazan semisumergidas en las playas, desembocaduras de ríos y lagunas de zonas costeras