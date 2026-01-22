  • 24° C
Sonora

Inhabilitan por 50 años a exfuncionario de Cecop en Sonora por peculado y desvío de recursos

La sanción deriva de una denuncia por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión en el Consejo

Ene. 22, 2026
Tendrá que pagar una sanción de más de 130 millones de pesos.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Sonora informó que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado impuso una inhabilitación por 50 años para ejercer cargos públicos.

Además se determinó una sanción económica de 134 millones 895 mil 183.18 pesos a Juan Alán "N", exfuncionario del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop), al acreditarse responsabilidades administrativas graves.

De acuerdo con la dependencia estatal, la sanción deriva de una denuncia por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión en el Cecop, la cual fue recibida y turnada para su análisis conforme a los procedimientos legales correspondientes.

SE DETERMINARON CONDUCTAS ILÍCITAS

Tras la presentación de la denuncia, la Subsecretaría de Investigación abrió un expediente por presunta responsabilidad administrativa e inició diversas diligencias, entre ellas comparecencias, análisis documental y auditorías financieras, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar posibles conductas ilícitas.

Como resultado de la investigación, se reunieron los elementos necesarios para acreditar conductas consistentes en el delito de peculado, por lo que se integró el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, mismo que fue remitido, a través de la autoridad sustanciadora, al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, al tratarse de faltas administrativas graves.

El 20 de enero, el Tribunal resolvió imponer la inhabilitación por medio siglo y la sanción económica mencionada, con lo que confirmó las conclusiones de la investigación y la imputación realizada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Sonora.

César Leyva
