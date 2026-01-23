  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 23 De Enero Del 2026
Sonora

Destacan labor del policía

Alcalde de Huatabampo entrega ascensos y uniformes

Ene. 23, 2026
En el marco del Día del Policía, el presidente municipal de Huatabampo, Alberto Vázquez Valencia, encabezó la entrega de 42 ascensos y 131 uniformes.

El munícipe reconoció la trayectoria, el valor y el sacrificio de los elementos que integran la corporación, quienes cumplen una invaluable labor en beneficio de la sociedad.

El evento inició con un acto cívico y una reseña de los oficiales caídos, presentada por la oficial segundo, Valentina Armenta Alcaraz, quien recordó el legado de aquellos que entregaron su vida al servicio de la comunidad.

Asimismo, Vázquez Valencia encabezó la develación de una placa conmemorativa, la entrega de ofrenda floral y la guardia de honor.

“Su sacrificio no será olvidado; su memoria y legado vivirán siempre en nuestra historia y en el respeto de este Municipio”, expresó.

En cuanto a los reconocimientos entregados, el alcalde destacó el ascenso del comandante Edgar Barreras Verduzco, quien recibió el grado de comandante de Unidad.

“Este ascenso es resultado de 27 años de servicio ininterrumpido, demostrando lealtad, disciplina y un compromiso inquebrantable con la protección de la ciudadanía", manifestó.

Por su parte, el titular de Seguridad Pública, Iván Enrique Valenzuela Ruiz, resaltó la importancia de esta celebración para reconocer la vocación de quienes velan por la seguridad de los huatabampenses.

“Señor presidente, le agradecemos por el apoyo y las mejoras de condiciones y dignificación del trabajo para nuestros elementos; prueba de ello son estos uniformes y ascensos”: Iván Enrique Valenzuela

Raúl Armenta
Raúl Armenta

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cuento con más de 30 años de experiencia laboral, como reportero, columnista, corrector de estilo y editor, en medios impresos, radiofónicos y digitales, así como en áreas de difusión gubernamental.

