Albergue Sarita Castro recibe apoyo alimentario

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Al continuar con su programa de apoyo alimentario, la Fundación Eva de Camou entregó 288 latas de atún al Albergue de Adultos Mayores Sarita Castro.

Omar Tabardillo, coordinador de programas de la Fundación, informó que estos apoyos se otorgan gracias a nuestro benefactor Grupo Mar (Tuny), una empresa 100 por ciento mexicana.

“Ello nos ha permitido beneficiar a varias instituciones de la sociedad civil de Navojoa y otros municipios del sur de Sonora, como por ejemplo Bácum y San Ignacio Río Muerto”, externó.

Reconoció la iniciativa del Consejo Directivo de la Fundación Eva de Camou, integrado por el licenciado Hugo Camou Rodríguez, presidente; el ingeniero Raúl Camou Rodríguez, vicepresidente, y la licenciada Marisela Melgar Aguilar, directora ejecutiva.

Por su parte, Mario Antonio Leal Astorga, representante legal del Patronato del Albergue Sarita Castro, y Yadira Pérez Balbuena, directora del lugar, dijeron que estos apoyos beneficiarán a las 13 personas que viven allí, ya que “se trata de un alimento con mucha proteína y muy nutritivo”.

Finalmente, agradecieron a Fundación Eva de Camou, Grupo Mar, Diario del Yaqui y Diario del Mayo, por hacer posible que estos apoyos lleguen a quienes más lo necesitan.

La Casa Hogar Betesda y la Casa Hogar Claret, de Navojoa, recibieron la semana pasada una donación de 288 latas de atún cada una