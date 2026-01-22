  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 22 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Albergue Sarita Castro recibe apoyo alimentario

Beneficiados agradecen a Grupo Mar y Fundación Eva de Camou

Ene. 22, 2026
Albergue Sarita Castro recibe apoyo alimentario

Al continuar con su programa de apoyo alimentario, la Fundación Eva de Camou entregó 288 latas de atún al Albergue de Adultos Mayores Sarita Castro.

Omar Tabardillo, coordinador de programas de la Fundación, informó que estos apoyos se otorgan gracias a nuestro benefactor Grupo Mar (Tuny), una empresa 100 por ciento mexicana.

“Ello nos ha permitido beneficiar a varias instituciones de la sociedad civil de Navojoa y otros municipios del sur de Sonora, como por ejemplo Bácum y San Ignacio Río Muerto”, externó.

Reconoció la iniciativa del Consejo Directivo de la Fundación Eva de Camou, integrado por el licenciado Hugo Camou Rodríguez, presidente; el ingeniero Raúl Camou Rodríguez, vicepresidente, y la licenciada Marisela Melgar Aguilar, directora ejecutiva.

Por su parte, Mario Antonio Leal Astorga, representante legal del Patronato del Albergue Sarita Castro, y Yadira Pérez Balbuena, directora del lugar, dijeron que estos apoyos beneficiarán a las 13 personas que viven allí, ya que “se trata de un alimento con mucha proteína y muy nutritivo”.

Finalmente, agradecieron a Fundación Eva de Camou, Grupo Mar, Diario del Yaqui y Diario del Mayo, por hacer posible que estos apoyos lleguen a quienes más lo necesitan.

La Casa Hogar Betesda y la Casa Hogar Claret, de Navojoa, recibieron la semana pasada una donación de 288 latas de atún cada una

Raúl Armenta
Raúl Armenta

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cuento con más de 30 años de experiencia laboral, como reportero, columnista, corrector de estilo y editor, en medios impresos, radiofónicos y digitales, así como en áreas de difusión gubernamental.

Contenido Relacionado
Dos años llevando esperanza: así celebra Yo te llevo a tu quimio su aniversario
Sonora

Dos años llevando esperanza: así celebra "Yo te llevo a tu quimio" su aniversario

Enero 22, 2026

El equipo de voluntarios opera en Hermosillo dando traslados gratuitos a niños y adultos que luchan contra el cáncer

Inhabilitan por 50 años a exfuncionario de Cecop en Sonora por peculado y desvío de recursos
Sonora

Inhabilitan por 50 años a exfuncionario de Cecop en Sonora por peculado y desvío de recursos

Enero 22, 2026

La sanción deriva de una denuncia por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión en el Consejo

Ambientalistas piden apoyo para rescatar manglares de Yavaros
Sonora

Ambientalistas piden apoyo para rescatar manglares de Yavaros

Enero 22, 2026

Los llamados "bosques del mar" y "pulmones verdes" han sido dañados por la tala inmoderada y la suciedad, señalan