Sonora

Congreso de Sonora ratifica a Juan de Dios Jocobi Cuevas como alcalde de Bácum

Juan de Dios Jocobi Cuevas, quien se desempeñaba como regidor, asume la alcaldía de Bácum tras la muerte de Serge Enríquez Tolano

Ene. 23, 2026
El Congreso del Estado de Sonora ratificó la propuesta del Cabildo de Bácum para designar a Juan de Dios Jocobi Cuevas como alcalde, tras el fallecimiento de Serge Enríquez Tolano, quien se desempeñaba como presidente municipal, ocurrido el pasado lunes.

Jocobi Cuevas fungía como regidor de la bancada del Partido Verde Ecologista de México en Sonora (PVEM) y fue seleccionado por el mismo Cabildo Municipal. Expresó que asume el cargo con todo sentido de responsabilidad, garantizando en todo momento la gobernabilidad en el municipio.

“Manifestarle al pueblo de Bácum que se sientan tranquilos, que Bácum sigue operando de manera normal, como lo hacía el presidente Serge”, expresó.

Además, destacó que continuarán con el legado, trabajando de manera coordinada con el gobierno. “Vamos a seguir trabajando en los proyectos que ya traía el alcalde y evaluaremos el desempeño y la viabilidad de estos, pero fuera de eso todo sigue igual”.

Entre estos, resaltó que se buscará garantizar los servicios públicos y la estabilidad financiera del municipio, pero principalmente la comunicación y cercanía con las comunidades yaquis.

También informó que aún no se cuenta con fecha por parte del Cabildo para llevar a cabo la protesta para asumir el cargo de manera oficial como alcalde del municipio de Bácum.

