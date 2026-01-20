Fallece recién nacido encontrado en la basura

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó el fallecimiento del niño recién nacido que fue encontrado en un contenedor de basura en el poblado Miguel Alemán el día 19 de enero, el cual fue atendido por personal médico de la localidad, sin embargo, el pequeño dejó de existir alrededor de las 7:15 horas.

El menor había sido localizado con vida dentro de un contenedor de basura en un campo agrícola. Fue llevado de manera inmediata a un el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Miguel Alemán, donde fue estabilizado y luego trasladado a la capital del Estado para permanecer bajo atención especializada.

Sin embargo, pese a que el personal médico se mantuvo al pendiente del recién nacido, no logró salir adelante con las dificultades que ya había presentado, entre ellas, respiratorias, sepsis prenatal e hipotermia.

Cabe recordar que el niño había permanecido dentro de una bolsa de plástico, cuando fue encontrado por un vigilante de un campo agrícola que escuchó un llanto que provenía de un contenedor de basura. Luego del hallazgo, la policía municipal de la comisaría Miguel Alemán, informó que el reporte fue atendido alrededor de las 04:20 horas y dio parte a las autoridades correspondientes, activándose de inmediato los protocolos de protección y atención médica.

Actualmente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) cuenta con una carpeta de investigación abierta y comisionó a elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para recabar indicios y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el abandono.