Logran reducir rezago en la recolección de basura en Navojoa

Luego de los constantes reclamos por parte de la ciudadanía navojoense ante los retrasos en la recolección de basura, el rezago se ha ido reduciendo con el paso de los días, limitándose en la actualidad a solo tres colonias, informo el secretario de Servicios Públicos Municipales, Mario Ramírez.

El funcionario municipal recordó que hasta la mañana del martes, ya se contaba con ocho recolectores en funcionamiento para realizar la jornada de recolección, sin embargo, en su momento se llegó a contar con apenas cinco unidades en funciones, lo que impactó severamente el servicio.

"Ya hemos ido nivelando el servicio y acabando con el rezago, actualmente tenemos retrasos en algunos sectores de las colonias Jacarandas 2, la 16 de septiembre y la colonia Reforma, pero creemos que ya en estos días quede normalizado", aseguró.

Mario Ramírez dio a conocer que Servicios Públicos cuenta en total con 11 unidades, sin embargo, las fallas mecánicas presentadas y los mantenimientos que requerían las unidades, impactaron a que en un momento se tuviera solo el 45 por ciento de las unidades funcionando.

Cada unidad recolectora, señaló, puede transportar entre seis y siete toneladas de basura, por lo que al encontrarse alguna o varias de ellas sin funcionar, se presenta un retraso importante.

Actualmente, destacó que se mantienen los procesos para la adquisición de las primeras cinco unidades recolectoras que llegarán al municipio este año, una de las propuestas del alcalde Jorge Elías Retes para mejorar el servicio.

En cuanto al sector ciudadano, pidió el realizar el reporte si se tienen problemas con la recolección, a fin de atenderse como prioridad.

En algunos sectores de Navojoa, se han realizado recorridos dobles para poder hacer frente al rezago que se tenía.