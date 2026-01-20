Localizan a presunta madre del recién nacido abandonado en la costa de Hermosillo; se reporta delicada

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Autoridades confirmaron que localizaron a la posible madre del recién nacido que fue hallado sin vida dentro de un contenedor de basura en un campo agrícola de la comisaría Miguel Alemán, en la Costa de Hermosillo. La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que la mujer se encuentra recibiendo atención médica en un hospital público mientras se realizan las pruebas genéticas para confirmar el parentesco entre ambos, reportan su estado de salud como delicado y se encuentra bajo custodia policial.

El bebé fue descubierto la madrugada del lunes 19 de enero por un guardia de seguridad de un viñedo, quien escuchó el llanto del menor procedente del área de desperdicios. Al acercarse, encontró al recién nacido dentro de una bolsa negra de plástico en el interior de un contenedor y solicitó apoyo de inmediato.

CONDICIONES AL MOMENTO DEL HALLAZGO Y ATENCIÓN MÉDICA

El menor, que había nacido con alrededor de 32 semanas de gestación, fue trasladado de urgencia al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el poblado de Miguel Alemán, donde recibió atención médica especializada. Presentaba dificultades respiratorias, sepsis prenatal e hipotermia, condiciones que significan un serio riesgo para recién nacidos prematuros.

Horas después de su rescate y pese a los esfuerzos del personal médico, el recién nacido perdió la vida debido a la gravedad de su estado de salud. El bebé presentaba complicaciones severas asociadas a su nacimiento prematuro, entre ellas sepsis prenatal, problemas respiratorios e hipotermia, lo que finalmente derivó en su fallecimiento mientras recibía atención especializada. Las autoridades confirmaron el deceso y señalaron que el caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias del abandono.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer más detalles sobre el estado de salud de la mujer ni sobre los resultados preliminares de la investigación, mientras los peritos continúan recabando evidencia y testimonios.