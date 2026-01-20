  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 20 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Localizan a presunta madre del recién nacido abandonado en la costa de Hermosillo; se reporta delicada

La Fiscalía estatal confirmó que una mujer recibe atención médica mientras avanzan las indagatorias para esclarecer los hechos

Ene. 20, 2026
El recién nacido falleció la mañana del martes 20 de enero de 2026, mientras recibía atención médica especializada en el Hospital Infantil del Estado de Sonora
El recién nacido falleció la mañana del martes 20 de enero de 2026, mientras recibía atención médica especializada en el Hospital Infantil del Estado de Sonora

Autoridades confirmaron que localizaron a la posible madre del recién nacido que fue hallado sin vida dentro de un contenedor de basura en un campo agrícola de la comisaría Miguel Alemán, en la Costa de Hermosillo. La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que la mujer se encuentra recibiendo atención médica en un hospital público mientras se realizan las pruebas genéticas para confirmar el parentesco entre ambos, reportan su estado de salud como delicado y se encuentra bajo custodia policial.

El bebé fue descubierto la madrugada del lunes 19 de enero por un guardia de seguridad de un viñedo, quien escuchó el llanto del menor procedente del área de desperdicios. Al acercarse, encontró al recién nacido dentro de una bolsa negra de plástico en el interior de un contenedor y solicitó apoyo de inmediato.

CONDICIONES AL MOMENTO DEL HALLAZGO Y ATENCIÓN MÉDICA

El menor, que había nacido con alrededor de 32 semanas de gestación, fue trasladado de urgencia al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el poblado de Miguel Alemán, donde recibió atención médica especializada. Presentaba dificultades respiratorias, sepsis prenatal e hipotermia, condiciones que significan un serio riesgo para recién nacidos prematuros.

Horas después de su rescate y pese a los esfuerzos del personal médico, el recién nacido perdió la vida debido a la gravedad de su estado de salud. El bebé presentaba complicaciones severas asociadas a su nacimiento prematuro, entre ellas sepsis prenatal, problemas respiratorios e hipotermia, lo que finalmente derivó en su fallecimiento mientras recibía atención especializada. Las autoridades confirmaron el deceso y señalaron que el caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias del abandono.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer más detalles sobre el estado de salud de la mujer ni sobre los resultados preliminares de la investigación, mientras los peritos continúan recabando evidencia y testimonios.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
Contenido Relacionado
Se coordina Protección Civil para la seguridad en el FAOT
Sonora

Se coordina Protección Civil para la seguridad en el FAOT

Enero 20, 2026

El año pasado se registró saldo blanco durante las fechas de celebración

Protección civil y seguridad en Festival Alfonso Ortiz Tirado: Navojoa y Álamos
Sonora

Protección civil y seguridad en Festival Alfonso Ortiz Tirado: Navojoa y Álamos

Enero 20, 2026

El gobierno de Navojoa implementa medidas para garantizar la seguridad en el FAOT 2026

Crece en Sonora producción de oro y plata
Sonora

Crece en Sonora producción de oro y plata

Enero 20, 2026

El estado se ubicó entre los principales productores de este metal