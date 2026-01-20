Crece en Sonora producción de oro y plata

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Sonora tuvo un crecimiento en la producción de oro y plata, según el último reporte de Indicadores de la Industria Minerometarlúrgica del Inegi, lo que posicionó al estado como uno de los principales productores de ese metal a nivel nacional.

De acuerdo al reporte indicador, el noviembre Sonora tuvo un crecimiento del 6.4 por ciento en la producción de plata, con relación a ese mismo mes del año anterior, lo que arrojó una producción total en 2025 de 42 mil 422 toneladas, contra las 39 mil 884 que produjeron en la entidad en el 2024.

Lo anterior posicionó a Sonora en cuarto lugar en la producción de plata a nivel nacional, superado por Zacatecas, que produjo 190 mil 070; Durango, con 99 mil 791; y Chihuahua, con 87 mil 230 toneladas.

En el mismo reporte, la entidad sonorense se ubicó en segundo lugar en la producción de oro, el cual registró un crecimiento del 1.8 por ciento en lo su producción.

DETALLES SOBRE LA PRODUCCIÓN DE COBRE Y SU IMPACTO EN SONORA

Ese crecimiento arrojó una producción total de oro de 3 mil 371 toneladas en noviembre del 2025, mientras que en ese mismo mes del año anterior fueron 2 mil 188.

En contraparte, la producción de cobre tuvo un retroceso del 4.5 por ciento, lo que arrojó un total de 44 mil 272 toneladas de ese metal contra las 46 mil 342 del año anterior.

A pesar de la caída en la producción de cobre, Sonora se ubicó en primer lugar en ese metal, por encima de Zacatecas y San Luis Potosí.