Se coordina Protección Civil para la seguridad en el FAOT

Como parte de los protocolos de seguridad que se implementan para garantizar un Festival Alfonso Ortiz Tirado en Álamos seguro para asistentes y visitantes, la Unidad de Protección Civil afinó los últimos detalles sobre los operativos y puntos estratégicos donde se mantendrá en guardia, informó Raúl Camarena, subdirector de Emergencias y Desastres de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Será del 23 al 31 de enero cuando Protección Civil trabaje de manera coordinada con Bomberos y Protección Civil de Álamos, así como con la Policía Estatal de Seguridad Pública, la Guardia Nacional, el Ejército, Cruz Roja y otras instituciones de los tres niveles de gobierno. Aunque el centro de la localidad concentra la mayor afluencia, la dependencia también mantendrá vigilancia en el resto de las sedes del festival.

Raúl Camarena indicó que, durante una reunión con integrantes de la Dirección de Inspecciones, "se establecieron mecanismos para trabajar de manera coordinada con autoridades de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de garantizar la integridad de los visitantes".

El año pasado, Protección Civil Estatal desplegó 30 elementos en Álamos durante el festival, mientras que la Policía Estatal participó con 39 elementos, apoyados por seis unidades de videovigilancia. Además, se instalaron tres puntos de control preventivo y se brindó seguridad a los artistas durante sus presentaciones y recorridos por calles y plazas, con el fin de prevenir delitos.

El trabajo de Protección Civil es considerado de suma importancia, ya que contribuye directamente a la confianza de los visitantes y a la generación de una derrama económica significativa. En la edición anterior se registró una ocupación hotelera promedio del 100 por ciento y una derrama económica de 159 millones 389 mil pesos.

Cabe destacar que el año pasado se reportó una afluencia de 104 mil 866 visitantes en el Pueblo Mágico de Álamos entre el 24 de enero y el 1 de febrero. El festival concluyó con saldo blanco y se consolidó como el foro artístico y cultural más importante del noroeste del país.