Sonora

Así dieron el último adiós al exalcalde de Bácum, Serge Enríquez Tolano

Familiares, amigos, servidores públicos, y la comunidad despidieron al expresidente municipal, quien falleció por complicaciones con su salud

Ene. 20, 2026
Familiares, amigos, y servidores públicos de los 3 niveles de gobierno dieron el último adiós al exalcalde de Bácum, Serge Enríquez Tolano, cuyo fallecimiento fue confirmado el 19 de enero de este año tras sufrir complicaciones de salud; el cuerpo del expresidente municipal fue velado primero en una funeraria de la zona urbana de Cajeme, posteriormente fue llevado a la comunidad de Campo 60, de donde era originario, y finalmente fue llevado al pueblo de Bácum donde dio su última cabalgata.

imagen-cuerpo

Los presentes llevaron coronas fúnebres para hacerle compañía y dar fortaleza a los familiares. Durante la velación en Campo 60, un tramo de la calle Ley Agraria fue cerrada de manera temporal por elementos del Departamento de Tránsito Municipal, por la afluencia de personas.

Posterior a la velación en su casa, se realizó una misa a las 14:00 horas de este día en esa misma delegación, y al término de la misma fue trasladado el cuerpo del exmunícipe al Ayuntamiento de Bácum, para que miembros de la administración pudieran darle el último adiós, destacando su compromiso con el servicio público.

CABALGAN EN SU HONOR

En honor a Enríquez Tolano se realizó una cabalgata en la que hubo música en vivo y en la que participó la comunidad bacumense, así como funcionarios y conocidos del expresidente municipal. Esta tuvo lugar a las 17:00 horas aproximadamente.

imagen-cuerpo

El recorrido fue del palacio de gobierno de Bácum hasta el cementerio del municipio, donde se le dio santa sepultura.

EL LEGADO

Previo a la cabalgata, se hicieron guardias de honor en el Ayuntamiento de Bácum, donde estuvieron presentes el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, el legislador Raúl "El Pollo" Castelo, el representante del gobernador de Sonora, Adolfo Salazar, la esposa del expresidente municipal, Valeria Marrufo, su hija Valeria Enríquez Marrufo, entre otros familiares, conocidos y servidores públicos, así como elementos de Seguridad Pública.

imagen-cuerpo

Adolfo Salazar dijo unas palabras en representación del gobernador Alfonso Durazo Montaño, y destacó el legado de Serge Enríquez Tolano.

"El gobernador Alfonso Durazo me pidió que pudiera acompañar en este momento a la familia de nuestro amigo Serge, y al pueblo de Bácum. Para rendir homenaje, para hacer honor a un hombre que conocimos en el servicio público desde la trinchera de la transformación, del proyecto, al cual representó en este municipio histórico con mucha dignidad, con un gran compromiso, todos los días trabajaba para poder traducir su gestión en bienestar a favor de todo este pueblo, era incansable. De los mejores presidentes municipales que hemos visto, sin duda, un gran hombre de familia. Siempre estuvo en su corazón y en su pensamiento el poder trabajar a favor de las causas más nobles, las de su pueblo. Su legado y recuerdo debe estar siempre en la memoria", dijo.

imagen-cuerpo

La administración pública destacó el compromiso constante de Enríquez Tolano con el servicio público, mostrando desde joven un interés genuino por el bienestar colectivo, participando activamente en la vida social y comunitaria de Bácum. Asimismo, resaltó que su liderazgo, el escuchar al pueblo y caminar de la mano con él hizo que se ganara la confianza de las personas.

Valeria Enríquez Marrufo, hija del exalcalde, agradeció a los presentes su acompañamiento ante el sensible fallecimiento del exalcalde.

imagen-cuerpo

"En nombre de mi familia queremos agradecerles a todos, no cabe duda que mi papi fue muy querido, yo no tenía idea de tantas personas que lo estaban apoyando y ahorita nos estamos dando cuenta que a donde él iba era muy querida, dejó una huella en nosotros, él siempre nos va a estar cuidando" dijo.

EN SUSPENSO

Al cierre de edición, se dio a conocer que hasta el momento no se ha designado a ningún perfil para asumir el cargo de alcalde interino, por lo que el Cabildo de Bácum deberá sesionar para analizar el caso, ya que debe conformarse una terna y elegir a alguien que dé continuidad a la administración municipal en turno.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

