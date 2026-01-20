  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 20 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Brindan 75% de descuento en revalidación de placas

Es solo para vehículos eléctricos y los híbridos; también se continúa con otros descuentos especiales

Ene. 20, 2026
Agencia Fiscal
Agencia Fiscal

Solo los vehículos híbridos recibirán un descuento en la revalidación de placas del 75 por ciento, es decir quedaría en mil 110 pesos por vehículo, indicó Jorge Iván de la Rosa Flores, subsecretario de Ingresos de la secretaría de hacienda.

Esta medida se implementa para promover el uso de tecnologías más limpias y amigables con el medio ambiente, y al otorgarse se busca reducir la contaminación, fomentar la adopción de tecnologías limpias y cumplir con objetivos ambientales de cada localidad.  

“Hay que recordar que cada vez hay más vehículos eléctricos o híbridos, esos vehículos por ministerio de la ley de ingresos que aprobó el Congreso del Estado se mantiene el descuento del 75 por ciento y también el tema de la revalidación aplica para los vehículos ecológicos que son los híbridos”, explicó de la Rosa Flores.

De acuerdo con el registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el periodo enero a diciembre de 2025, se produjeron 3 millones 953 mil 494 unidades amigables con el medio ambiente o híbridos.

CONTINÚAN DESCUENTOS

Jorge Iván recordó que aún continúan los descuentos del cincuenta por ciento para todas las personas adultas mayores, pensionados y personas con discapacidad; sin embargo, aclaró que en caso de que cuenten con más de un vehículo, este beneficio solo será válido para el primer vehículo que tenga.

El funcionario recordó que, para poder realizar este trámite, es necesario que el interesado acuda a la agencia o sub-agencia fiscal, y proporcionar información para su ubicación en el sistema, entre otros también deberá contar con tarjeta de circulación vigente, número de placas, número de serie vehicular o su nombre completo para obtener su pase a caja o bien el estado de cuenta de su vehículo.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Así dieron el último adiós al exalcalde de Bácum, Serge Enríquez Tolano
Sonora

Así dieron el último adiós al exalcalde de Bácum, Serge Enríquez Tolano

Enero 20, 2026

Familiares, amigos, servidores públicos, y la comunidad despidieron al expresidente municipal, quien falleció por complicaciones con su salud

Fallece recién nacido encontrado en la basura
Sonora

Fallece recién nacido encontrado en la basura

Enero 20, 2026

Había presentado dificultades respiratorias, sepsis prenatal e hipotermia

Logran reducir rezago en la recolección de basura en Navojoa
Sonora

Logran reducir rezago en la recolección de basura en Navojoa

Enero 20, 2026

Ya se encuentran ocho recolectores en funcionamiento de los 11 con los que se cuenta, pero se llegó a tener apenas cinco en funciones