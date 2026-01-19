Abandonan a bebé recién nacido en contenedor de basura

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La madrugada de este lunes, se reportó el hallazgo de un bebé recién nacido abandonado dentro de un contenedor de basura en un campo agrícola de la comisaría Miguel Alemán.

De acuerdo con los primeros reportes fue alrededor de las 3:30 horas cuando el menor fue ingresado a un hospital de la localidad luego de que el llanto del menor fuera escuchado por un guardia de seguridad de un viñedo, cuando realizaba sus recorridos de vigilancia, por lo cual se aproximó a un contenedor de basura donde descubrió una bolsa negra de plástico, en cuyo interior se encontraba el bebé, aún con vida.

De acuerdo con información oficial, el bebé nació con 32 semanas de gestación y su estado de salud es delicado, presentando dificultades respiratorias, sepsis prenatal e hipotermia.

Por lo anterior, alrededor de las 04:20 horas, elementos de la Policía Municipal acudieron al Seguro Social, ubicado en las calles Alicia Arellano Tapia y 12 Norte, en la colonia Centro, donde el bebé ya recibía atención médica, por lo cual el caso quedó a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones legales correspondientes.