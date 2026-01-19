  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 19 De Enero Del 2026
Policiaca

Abandonan a bebé recién nacido en contenedor de basura

Autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de este acto

Ene. 19, 2026
La madrugada de este lunes, se reportó el hallazgo de un bebé recién nacido abandonado dentro de un contenedor de basura en un campo agrícola de la comisaría Miguel Alemán.

De acuerdo con los primeros reportes fue alrededor de las 3:30 horas cuando el menor fue ingresado a un hospital de la localidad luego de que el llanto del menor fuera escuchado por un guardia de seguridad de un viñedo, cuando realizaba sus recorridos de vigilancia, por lo cual se aproximó a un contenedor de basura donde descubrió una bolsa negra de plástico, en cuyo interior se encontraba el bebé, aún con vida.

imagen-cuerpo

De acuerdo con información oficial, el bebé nació con 32 semanas de gestación y su estado de salud es delicado, presentando dificultades respiratorias, sepsis prenatal e hipotermia.

Por lo anterior, alrededor de las 04:20 horas, elementos de la Policía Municipal acudieron al Seguro Social, ubicado en las calles Alicia Arellano Tapia y 12 Norte, en la colonia Centro, donde el bebé ya recibía atención médica, por lo cual el caso quedó a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones legales correspondientes.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

