Policiaca

La víctima fue localizada en la vía publica con un impacto de bala

Ene. 18, 2026
Localizan cadáver violentado en la colonia Las Torres

La madrugada de este domingo, se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida en calles de la colonia Las Torres de Ciudad Obregón, mismo que presentaba signos de violencia y al menos un impacto de bala.

Fue alrededor de las 5:00 horas, cuando se reportó el hallazgo, donde de acuerdo a testigos en el lugar, la víctima, un hombre de entre 25 a 30 años se encontraba sin vida sobre la calle del crucero de las calles Lucerna y Uruguay y junto al cuerpo sin vida se localizó un bote de cerveza y un casquillo de arma corta.

imagen-cuerpo

Por lo anterior, elementos policiacos de los tres órdenes de gobierno acudieron al sitio, a fin de realizar las labores de investigación correspondientes.

Agentes municipales se encargaron de asegurar la zona de la agresión armada a fin de que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran recabar de indicios que serán anexadas a la carpeta de investigación, así como del traslado del cuerpo a los laboratorios del Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

