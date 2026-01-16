  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 16 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Policiaca

Fiscalía confirma que cuerpo sin vida localizado se trata de Nancy Yazmín

La joven había sido privada de la libertad el pasado 10 de enero en Ciudad Obregón

Ene. 16, 2026
Fiscalía confirma que cuerpo sin vida localizado se trata de Nancy Yazmín

Tras reportarse mañana de este viernes, el hallazgo de un cuerpo sin vida en un predio baldío ubicado en la colonia Los Ángeles al nororiente de Ciudad Obregón, la Fiscalía General del Justicia del Estado (FGJE) confirmó que, tras las diligencias iniciales y la identificación correspondiente, se estableció que la persona corresponde a Nancy Yazmín, quien contaba con reporte de privación ilegal de la libertad desde el pasado 10 de enero de 2026.

Del mismo modo, a través del comunicado la dependencia reiteró que la principal línea de investigación se encuentra vinculada a su entorno personal, específicamente a su relación con un generador de violencia identificado como José Manuel “N”, alias “Chino Rivotril”, quien cuenta con órdenes de aprehensión vigentes por homicidio y recompensa por su captura.

“Las investigaciones continúan en coordinación con autoridades de los distintos órdenes de gobierno, así como con los análisis periciales correspondientes, a fin de esclarecer plenamente los hechos y ubicar a las personas responsables”, se lee en el comunicado.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

Contenido Relacionado
Intensa movilización policial tras hallazgo de cuerpo en terreno baldío
Policiaca

Intensa movilización policial tras hallazgo de cuerpo en terreno baldío

Enero 16, 2026

Familiares de joven desaparecida temen conexión con cuerpo hallado. Autoridades en proceso de identificación.

Muere motociclista al impactarse contra un auto en Ciudad Obregón
Policiaca

Muere motociclista al impactarse contra un auto en Ciudad Obregón

Enero 16, 2026

El incidente se reportó en el cruce de la calle Veracruz y Bordo Nuevo, la mañana de este viernes

Balacera al norte de Ciudad Obregón deja una víctima
Policiaca

Balacera al norte de Ciudad Obregón deja una víctima

Enero 15, 2026

La agresión armada se reportó en la calle California y Mombasa