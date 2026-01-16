Fiscalía confirma que cuerpo sin vida localizado se trata de Nancy Yazmín

Tras reportarse mañana de este viernes, el hallazgo de un cuerpo sin vida en un predio baldío ubicado en la colonia Los Ángeles al nororiente de Ciudad Obregón, la Fiscalía General del Justicia del Estado (FGJE) confirmó que, tras las diligencias iniciales y la identificación correspondiente, se estableció que la persona corresponde a Nancy Yazmín, quien contaba con reporte de privación ilegal de la libertad desde el pasado 10 de enero de 2026.

Del mismo modo, a través del comunicado la dependencia reiteró que la principal línea de investigación se encuentra vinculada a su entorno personal, específicamente a su relación con un generador de violencia identificado como José Manuel “N”, alias “Chino Rivotril”, quien cuenta con órdenes de aprehensión vigentes por homicidio y recompensa por su captura.

“Las investigaciones continúan en coordinación con autoridades de los distintos órdenes de gobierno, así como con los análisis periciales correspondientes, a fin de esclarecer plenamente los hechos y ubicar a las personas responsables”, se lee en el comunicado.