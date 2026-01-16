  • 24° C
Policiaca

Intensa movilización policial tras hallazgo de cuerpo en terreno baldío

Familiares de joven desaparecida temen conexión con cuerpo hallado. Autoridades en proceso de identificación.

Ene. 16, 2026
Intensa movilización policial tras hallazgo de cuerpo en terreno baldío

Residentes de la colonia Los Ángeles al nororiente de Ciudad Obregón, reportaron al mediodía de este viernes 16 de enero, el hallazgo del cuerpo sin vida en un terreno baldío ubicado sobre la calle 10 entre Cuauhtémoc y Del Toro.

Fue alrededor de las 11:40, cuando a través de la línea de emergencia 911, vecinos de la zona notificaron del hallazgo, lo cual derivó en una intensa movilización policial en dicho sector del municipio.

imagen-cuerpo

De acuerdo a información recabada en el sitio, el cadáver pertenece a una mujer de entre 25 a 30 años de edad, mismo que presentó signos de violencia y que se encontró envuelto en una cobija; al sitio acudieron familiares de Nancy Yasmín, la joven que fue privada de la libertad el pasado 10 de enero en Ciudad Obregón ante la posibilidad de que se trate de la joven.

Aunque no se identificó de manera plena la identidad de la víctima, sus familiares no descartan que se trate de la joven madre, pero serán las autoridades correspondientes quienes den a conocer los detalles de este hallazgo.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

