Policiaca

Se enfrentan a balazos en el Valle del Yaqui

La refriega sucedió cerca del Campo 28; autoridades hallaron un vehículo abandonado

Ene. 15, 2026
Integrantes de grupos antagónicos de la delincuencia protagonizaron un enfrentamiento armado al poniente de la Comisaría de Providencia.

El choque armado se suscitó poco antes de las 22:00 horas del miércoles, en la calle Base y 1, cerca del Campo 28 del Valle del Yaqui.

Testigos indicaron que, ocupantes de una vagoneta Chevrolet Equinox y una pick up Toyota Hilux se dispararon entre sí; sin embargo, cuando policías y militares arribaron a la zona, solamente localizaron la Hilux, ya en estado de abandono.

La unidad motriz fue asegurada, y a bordo de una grúa la trasladaron a un corralón, donde quedaría bajo resguardo mientras se realizan las respectivas investigaciones.

De igual modo, se desplegó un fuerte operativo en los alrededores; sin embargo, no se localizó a los participantes en la refriega.

Roke Arballo
Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

