Se enfrentan a balazos en el Valle del Yaqui

Integrantes de grupos antagónicos de la delincuencia protagonizaron un enfrentamiento armado al poniente de la Comisaría de Providencia.

El choque armado se suscitó poco antes de las 22:00 horas del miércoles, en la calle Base y 1, cerca del Campo 28 del Valle del Yaqui.

Testigos indicaron que, ocupantes de una vagoneta Chevrolet Equinox y una pick up Toyota Hilux se dispararon entre sí; sin embargo, cuando policías y militares arribaron a la zona, solamente localizaron la Hilux, ya en estado de abandono.

La unidad motriz fue asegurada, y a bordo de una grúa la trasladaron a un corralón, donde quedaría bajo resguardo mientras se realizan las respectivas investigaciones.

De igual modo, se desplegó un fuerte operativo en los alrededores; sin embargo, no se localizó a los participantes en la refriega.