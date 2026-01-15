En SLRC decomisan vehículo cargado de droga; hay un detenido

Más de 200 kilos de narcóticos fueron decomisados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), con apoyo de la Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Sspc).

Lo anterior sucedió en el puesto de revisión denominado "Estación Doctor" ubicado en el municipio de San Luis Río Colorado, donde le marcaron el alto a una pick up, procedente de Culiacán y con destino a Mexicali, Baja California.

Al revisar dicha unidad, los uniformados encontraron 212 kilos de metanfetamina, 14 kilos de mariguana y un kilo de fentanilo, por lo que el conductor de la unidad fue detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente.