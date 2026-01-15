  • 24° C
Policiaca

En SLRC decomisan vehículo cargado de droga; hay un detenido

La unidad había salido de Culiacán, Sinaloa y se dirigía a Mexicali, Baja California

Ene. 15, 2026
Más de 200 kilos de narcóticos fueron decomisados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), con apoyo de la Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Sspc).

Lo anterior sucedió en el puesto de revisión denominado "Estación Doctor" ubicado en el municipio de San Luis Río Colorado, donde le marcaron el alto a una pick up, procedente de Culiacán y con destino a Mexicali, Baja California.

Al revisar dicha unidad, los uniformados encontraron 212 kilos de metanfetamina, 14 kilos de mariguana y un kilo de fentanilo, por lo que el conductor de la unidad fue detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

