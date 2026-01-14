  • 24° C
Policiaca

Asesinan a motociclista en Los Patios, al noreste de Ciudad Obregón

Se trata de la víctima número 15 del mes de enero en el municipio de Cajeme

Ene. 14, 2026
Mientras circulaba a bordo de una motocicleta, un hombre fue privado de la vida a balazos por desconocidos durante la tarde del miércoles.

Los hechos sucedieron poco antes de las 17:00 horas, en calle Traspatio entre Terraza y Barda del fraccionamiento Los Patios, ubicado al noreste de Ciudad Obregón.

Al lugar acudieron elementos de las distintas corporaciones policiacas, quienes intentaron mantener "a raya" a familiares de la víctima, quienes se encontraban sumamente alterados y se negaban a abandonar la escena del crimen, dificultando el acceso a la unidad de Cruz Roja, cuyos paramédicos se limitaron a cubrir el cuerpo con un manto azul, luego de declarar a la víctima sin signos vitales.

La zona quedó bajo resguardo de las autoridades, en tanto que peritos de la Fiscalía realizaban las indagatorias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue llevado al anfiteatro, para la autopsia de ley.

De manera extraoficial, trascendió que el occiso habría participado en las manifestaciones por la desaparición de Nancy Jazmín, quien supuestamente era su prima.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

