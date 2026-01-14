  • 24° C
Policiaca

AMIC repele agresión en Estación Pesqueira; hay un detenido

En el lugar se aseguró un arma larga y una pistola, además de dosis de drogas y dinero

Ene. 14, 2026
Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) fueron agredidos con arma de fuego mientras se disponían a ejecutar una orden de aprehensión por el delito de tentativa de homicidio, contra un objetivo prioritario en la zona rural del municipio de San Miguel de Horcasitas.

Los hechos se registraron alrededor de las 10:30 horas del miércoles, en el área conocida como campo Los Vergeles, sobre la carretera que comunica de Estación Pesqueira a San Miguel de Horcasitas, cuando un civil armado, señalado como generador de violencia, abrió fuego contra los agentes ministeriales.

Ante la agresión directa, los elementos repelieron el ataque conforme a los protocolos, logrando neutralizar y capturar al agresor, quien resultó lesionado durante el enfrentamiento, siendo trasladado para su atención médica; mientras que los elementos de la AMIC no presentaron lesiones.

En el lugar fue asegurado un fusil de asalto AR-15 y una pistola calibre 9 milímetros, además de varias dosis de drogas, dinero en efectivo producto de la venta del narcótico y un vehículo que quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público para su análisis e integración a la carpeta de investigación correspondiente.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

