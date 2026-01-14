  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 14 De Enero Del 2026
Policiaca

Dejan en prisión preventiva a sujeto que agredió a su pareja en Ciudad Obregón

El pasado 5 de diciembre, Juan Manuel habría golpeado a la víctima, a quien además amenazó y maltrató psicológicamente

Ene. 14, 2026
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Juan Manuel "N", de 28 años, por el delito de violencia familiar, luego de ejecutar una orden de aprehensión en Ciudad Obregón.

Durante la audiencia inicial, el sujeto fue imputado formalmente; el juez determinó su sujeción a proceso penal y ordenó como medida cautelar la prisión preventiva justificada, al considerar el riesgo para la víctima.

Los hechos asentados en la carpeta de investigación se suscitaron el 5 de diciembre de 2025, en un domicilio ubicado en la colonia Villas del Rey, donde la víctima, Anayelli "N", fue agredida por su ex concubino mediante actos reiterados de violencia física, verbal y psicológica, que incluyeron amenazas, golpes y asfixia.

La agresión continuó incluso fuera del domicilio, luego de que la víctima intentara ponerse a salvo, siendo nuevamente atacada y derribada violentamente, ocasionándole lesiones y poniendo en riesgo su integridad.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

