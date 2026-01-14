Dejan en prisión preventiva a sujeto que agredió a su pareja en Ciudad Obregón

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Juan Manuel "N", de 28 años, por el delito de violencia familiar, luego de ejecutar una orden de aprehensión en Ciudad Obregón.

Durante la audiencia inicial, el sujeto fue imputado formalmente; el juez determinó su sujeción a proceso penal y ordenó como medida cautelar la prisión preventiva justificada, al considerar el riesgo para la víctima.

Los hechos asentados en la carpeta de investigación se suscitaron el 5 de diciembre de 2025, en un domicilio ubicado en la colonia Villas del Rey, donde la víctima, Anayelli "N", fue agredida por su ex concubino mediante actos reiterados de violencia física, verbal y psicológica, que incluyeron amenazas, golpes y asfixia.

La agresión continuó incluso fuera del domicilio, luego de que la víctima intentara ponerse a salvo, siendo nuevamente atacada y derribada violentamente, ocasionándole lesiones y poniendo en riesgo su integridad.