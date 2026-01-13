Marchan familiares de víctimas de la privación de la libertad

Con consignas como “Viva se la llevaron, viva la queremos”, “Aquí seguiremos esperándote” o “Las carpetas no sienten dolor, las familias sí”, familiares y amigos de Nancy Yazmín, joven de 28 años de edad que fue privada de su libertad el pasado sábado 10 de enero en Ciudad Obregón, realizaron una marcha pacífica la jornada de este martes.

Tras varios días del hecho y de realizar el bloqueo vehicular de la calle Jalisco en el tramo comprendido por las calles Yaqui y Mayo, los familiares convocaron a una manifestación pacífica misma que inició alrededor de las 16:00 horas a un costado del danzante Yaqui, ubicado en la salida norte de Ciudad Obregón, para culminar en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), donde un grupo de personas acudieron con pancartas en exigencia de una pronta y efectiva respuesta por parte de las autoridades.

Asimismo, sus familiares extendieron la solicitud de apoyo a la ciudadanía en general a fin de que se puedan proporcionar indicios para dar con su paradero, señalando que aun cuando se ha tenido comunicación con las autoridades, las investigaciones avanzan de manera lenta.

EXTIENDEN BLOQUEOS

Al arribo del contingente; al cual se sumaron familiares de Jorge Alberto, joven de 25 años que fue privado de la libertad un día después que Nancy; a las instalaciones de la FGJE, los manifestantes tomaron la decisión de ampliar la toma de vialidades sumando el cierre a la circulación vehicular de la calle Sufragio Efectivo, por lo cual se tapó el crucero de la citada calle a la altura de la calle Yaqui.

De acuerdo a los manifestantes, esta decisión se debió a la falta de atención por parte de las autoridades, denunciando que, a la llegada de la marcha a la Fiscalía, personal del lugar colocó un candado impidiendo la entrada a las instalaciones.

Los participantes en la marcha señalaron que mantendrán los bloqueos de manera indefinida en exigencia de celeridad en las investigaciones para dar con Nancy, quien fue “levantada” en el cruce de la calle 300 y Carretera Internacional 15, así como de Jesús Alberto quien fue privado de su libertad en el parque de la colonia Las Misiones cuando había llevado a su hijo a pasear.