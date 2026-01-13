Identifican a mujer hallada sin vida al sur de Ciudad Obregón

Ante personal de la Fiscalía del Estado, fue identificada la mujer cuyo cadáver fue hallado en las inmediaciones de la colonia Maximiliano R. López, el pasado 5 de enero.

Se trata de Frida María M. C., quien tenía 30 años de edad, y a quien familiares reconocieron el pasado domingo.

Tal y como oportunamente se dio a conocer, la fémina fue abandonada sin vida y envuelta en una cobija, en calle Nochebuena y Bugambilias, del asentamiento también conocido como la Machi López.

Además de las condiciones en las que fue localizada, la víctima tenía lesiones que evidenciaban una muerte violenta, por lo que Frida María fue la primera mujer asesinada en el municipio durante el año en curso.