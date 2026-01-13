  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 13 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Policiaca

Identifican a mujer hallada sin vida al sur de Ciudad Obregón

La fémina fue localizada en la calle Nochebuena, en la Machi López; estaba envuelta en una cobija

Ene. 13, 2026
Identifican a mujer hallada sin vida al sur de Ciudad Obregón

Ante personal de la Fiscalía del Estado, fue identificada la mujer cuyo cadáver fue hallado en las inmediaciones de la colonia Maximiliano R. López, el pasado 5 de enero.

Se trata de Frida María M. C., quien tenía 30 años de edad, y a quien familiares reconocieron el pasado domingo.

Tal y como oportunamente se dio a conocer, la fémina fue abandonada sin vida y envuelta en una cobija, en calle Nochebuena y Bugambilias, del asentamiento también conocido como la Machi López.

Además de las condiciones en las que fue localizada, la víctima tenía lesiones que evidenciaban una muerte violenta, por lo que Frida María fue la primera mujer asesinada en el municipio durante el año en curso.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Víctima de balacera en la colonia Sonora fue el primer menor asesinado en Cajeme
Policiaca

Víctima de balacera en la colonia Sonora fue el primer menor asesinado en Cajeme

Enero 13, 2026

El jovencito viajaba en la parte trasera de una moto cuando fue alcanzado por las balas

Policías estatales recuperan camionetas robadas en Cajeme
Policiaca

Policías estatales recuperan camionetas robadas en Cajeme

Enero 13, 2026

Ambas unidades son de modelo reciente, y quedaron bajo resguardo para las indagatorias pertinentes

Balacera en la colonia Sonora deja una víctima mortal
Policiaca

Balacera en la colonia Sonora deja una víctima mortal

Enero 12, 2026

La agresión armada se reportó en el cruce de las calles Coahuila y Fernando Galaz