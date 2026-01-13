  • 24° C
Policiaca

Policías estatales recuperan camionetas robadas en Cajeme

Ambas unidades son de modelo reciente; y quedaron bajo resguardo para las indagatorias pertinentes

Ene. 13, 2026
Un par de vehículos fue asegurado por agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), durante operativos desplegados en distintos puntos del municipio de Cajeme.

Las unidades en cuestión son una pick up Dodge Ram de color gris, y una GMC Sierra de color blanco, ambas de modelo reciente.

Al revisar el número de serie de ambos vehículos en el sistema Plataforma México, resultaron tener reporte de robo, por lo que fueron asegurados; sin embargo, no se reportaron personas detenidas.

Los automóviles fueron trasladados a un corralón, donde quedaron bajo resguardo mientras se realizan las indagatorias correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

