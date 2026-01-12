  • 24° C
Policiaca

Ponen tras las rejas a presuntos narcomenudistas detenidos en Agua Prieta

Los sujetos fueron capturados por agentes de la Guardia Nacional el pasado 8 de enero

Ene. 12, 2026
Juan Mario "N", de 35 años, y Maximiliano "N", de 24, fueron vinculados a proceso por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, luego de celebrarse la audiencia de control de detención derivada de su aseguramiento en Agua Prieta.

Durante la audiencia, fueron imputados por la posesión de narcóticos con fines de comercio y el juez resolvió imponer como medida cautelar la prisión preventiva justificada.

Los hechos se registraron el 8 de enero de 2026, alrededor de las 10:15 horas, en el cruce de la calle 23 y avenida 238, donde elementos de la Guardia Nacional (GN) realizaron la detención como primeros respondientes.

De acuerdo con la investigación, a los imputados se les aseguraron 66 envoltorios con mariguana, con un peso aproximado de 72 gramos, así como 171 envoltorios con clorhidrato de cocaína, con un peso total cercano a los 69 gramos, todos dosificados y listos para su distribución.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

