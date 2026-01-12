Vuelca tráiler cargado de jugos en carretera Santa Ana – Altar

Un aparatoso accidente protagonizó un tractocamión; que, tras volcar, dejó esparcidos cientos de jugos que transportaba.

Lo anterior sucedió el lunes por la mañana en el kilómetro 4 de la carretera Santa Ana – Altar, al norte de Sonora.

Sobre la unidad siniestrada, se dio a conocer que es un tráiler de la marca International de color blanco, que era conducido por Jaime H. B. de 57 años, quien es originario de Hermosillo.

El vehículo de carga se salió del camino y volcó sobre el costado derecho, dejando expuesta la carga.

Mientras paramédicos de Cruz Roja revisaban al conductor; quien resultó con lesiones, agentes policiacos tomaban nota de los hechos. Por su parte, automovilistas y vecinos de poblados cercanos hicieron actos de rapiña, al llevarse parte del cargamento.