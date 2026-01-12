  • 24° C
Policiaca

Vuelca tráiler cargado de jugos en carretera Santa Ana – Altar

Mientras paramédicos auxiliaban al chofer y autoridades tomaban nota, se registraron actos de rapiña

Ene. 12, 2026
Vuelca tráiler cargado de jugos en carretera Santa Ana – Altar

Un aparatoso accidente protagonizó un tractocamión; que, tras volcar, dejó esparcidos cientos de jugos que transportaba.

Lo anterior sucedió el lunes por la mañana en el kilómetro 4 de la carretera Santa Ana – Altar, al norte de Sonora.

Sobre la unidad siniestrada, se dio a conocer que es un tráiler de la marca International de color blanco, que era conducido por Jaime H. B. de 57 años, quien es originario de Hermosillo.

El vehículo de carga se salió del camino y volcó sobre el costado derecho, dejando expuesta la carga.

Mientras paramédicos de Cruz Roja revisaban al conductor; quien resultó con lesiones, agentes policiacos tomaban nota de los hechos. Por su parte, automovilistas y vecinos de poblados cercanos hicieron actos de rapiña, al llevarse parte del cargamento.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

