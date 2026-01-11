Balean a una persona en la colonia Nuevo Cajeme

La violencia continúa presente en Cajeme, y es que durante la jornada de este domingo se registró una intensa movilización policial luego de que vecinos de la colonia Nuevo Cajeme dieran aviso de una agresión armada en las cercanías del parque público de la citada colonia, localizada al norte de Ciudad Obregón.

Fue alrededor de las 20:30 horas cuando se dio conocimiento del hecho violento, mismo que de acuerdo a vecinos del lugar, ocurrió cuando una persona del sexo masculino fue interceptada en las cercanías del sitio por sujetos armados que dispararon contra él, para posteriormente huir del lugar.

La víctima, de quien no se dio a conocer su identidad, pero que fue extraoficialmente señalado con el apodo de "El Negro", fue rápidamente atendida por paramédicos de Cruz Roja, pero, debido a la gravedad de las heridas perdió la vida en el sitio.

Al lugar también acudieron elementos policiacos de los tres órdenes de gobierno, a fin de llevar a cabo el resguardo del lugar, así como para recabar los indicios balísticos e interrogar a los potenciales testigos del hecho violento.

Con esta nueva víctima mortal en un hecho violento, el municipio de Cajeme contabiliza once asesinatos en el mes de enero.