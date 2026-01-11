  • 24° C
Policiaca

Agentes de la Policía Estatal ubicaron al hombre y la mujer en la colonia Palo Verde

Ene. 11, 2026
"Caen" dos personas con arma y droga en la capital de Sonora

Durante un operativo desplegado por la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), fue detenida una pareja por la posesión de armamento y narcóticos.

Se trata de Jesús "N", de 35 años, y Yalitzza, de 35, quienes transitaban por calles de la colonia Palo Verde, en la ciudad de Hermosillo, a bordo de un sedán Honda Civic de modelo atrasado y color negro.

Al practicarles una revisión, los agentes les encontraron una pistola abastecida con 11 cartuchos, además de varias porciones de droga.

Por tal motivo, ambas personas fueron detenidas y quedaron a disposición del Ministerio Público, al igual que el automóvil, arma y sustancias aseguradas.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

