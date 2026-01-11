Identifican víctimas de ataque en Urbi Villa

Como Claudia U., de 33 años, y Jesús Ricardo B. A., de 28, fueron identificadas las dos personas que fallecieron la tarde del viernes, víctimas de un ataque armado en la colonia Urbi Villa de Real.

Se informó que la fémina era originaria de la Comisaría de Pueblo Yaqui, mientras que el masculino tenía su domicilio en la colonia donde sucedieron los hechos.

Ambos viajaban en una motocicleta cuando los acribillaron, al circular por calle Viana entre Casa Blanca y Avilés, al poniente de Ciudad Obregón.

Tras confirmarse su deceso por parte de personal de Cruz Roja, autoridades revisaron a las víctimas, como parte de los protocolos de investigación; y de manera extraoficial, trascendió que a la mujer le encontraron un arma de fuego fajada a la altura de la cintura.

La evidencia hallada en la escena quedó a disposición de la Fiscalía del Estado, mientras que los cuerpos, fueron llevados al anfiteatro para la autopsia.