  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 11 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Policiaca

Identifican víctimas de ataque en Urbi Villa

Trascendió que la mujer traía un arma de fuego fajada a la altura de la cintura

Ene. 11, 2026
Identifican víctimas de ataque en Urbi Villa

Como Claudia U., de 33 años, y Jesús Ricardo B. A., de 28, fueron identificadas las dos personas que fallecieron la tarde del viernes, víctimas de un ataque armado en la colonia Urbi Villa de Real.

Se informó que la fémina era originaria de la Comisaría de Pueblo Yaqui, mientras que el masculino tenía su domicilio en la colonia donde sucedieron los hechos.

Ambos viajaban en una motocicleta cuando los acribillaron, al circular por calle Viana entre Casa Blanca y Avilés, al poniente de Ciudad Obregón.

Tras confirmarse su deceso por parte de personal de Cruz Roja, autoridades revisaron a las víctimas, como parte de los protocolos de investigación; y de manera extraoficial, trascendió que a la mujer le encontraron un arma de fuego fajada a la altura de la cintura.

La evidencia hallada en la escena quedó a disposición de la Fiscalía del Estado, mientras que los cuerpos, fueron llevados al anfiteatro para la autopsia.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
"Caen" dos con arma y droga en la capital de Sonora
Policiaca

"Caen" dos con arma y droga en la capital de Sonora

Enero 11, 2026

Agentes de la Policía Estatal ubicaron al hombre y la mujer en la colonia Palo Verde

Arde vehículo en el Valle de Empalme
Policiaca

Arde vehículo en el Valle de Empalme

Enero 11, 2026

El siniestro no dejó víctimas, solo daños materiales

Investigan muerte de pareja en Hermosillo
Policiaca

Investigan muerte de pareja en Hermosillo

Enero 11, 2026

Trascendió que el hombre le arrebató la vida a la mujer y luego atentó contra sí mismo