Policiaca

El siniestro no dejó víctimas, solo daños materiales

Ene. 11, 2026
Arde vehículo en el Valle de Empalme

Un automóvil fue arrasado por voraz incendio al transitar por calles del Valle de Empalme. lo que movilizó a autoridades y cuerpos de emergencias.

El siniestro ocurrió durante la noche del sábado, en la entrada al poblado de Ortíz, sitio al que acudieron policías y elementos del Departamento de Bomberos, quienes sofocaron las llamas en cuestión de minutos.

Aunque el incidente no dejó lesionados, el saldo fue de cuantiosos daños, pues la unidad afectada; un sedán Pontiac Matiz de modelo atrasado, quedó como pérdida total.

Los elementos de Policía tomaron nota de lo ocurrido, para los fines legales correspondientes, y ordenaron el traslado del automóvil a un corralón, donde quedaría bajo resguardo.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

