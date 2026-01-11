Arde vehículo en el Valle de Empalme

Un automóvil fue arrasado por voraz incendio al transitar por calles del Valle de Empalme. lo que movilizó a autoridades y cuerpos de emergencias.

El siniestro ocurrió durante la noche del sábado, en la entrada al poblado de Ortíz, sitio al que acudieron policías y elementos del Departamento de Bomberos, quienes sofocaron las llamas en cuestión de minutos.

Aunque el incidente no dejó lesionados, el saldo fue de cuantiosos daños, pues la unidad afectada; un sedán Pontiac Matiz de modelo atrasado, quedó como pérdida total.

Los elementos de Policía tomaron nota de lo ocurrido, para los fines legales correspondientes, y ordenaron el traslado del automóvil a un corralón, donde quedaría bajo resguardo.