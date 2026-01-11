Investigan muerte de pareja en Hermosillo

Un supuesto feminicidio se puso al descubierto en la ciudad de Hermosillo, cuando una pareja fue hallada sin vida en la colonia Privada Santa Clara.

Lo anterior sucedió durante la noche del sábado, cuando familiares de Karen acudieron a buscarla después de que notaran su ausencia por más de 48 horas.

En el interior de una vivienda ubicada en la avenida Tres Pinos y calle Escalón; al norte de la capital del Estado, fueron hallados los cuerpos del hombre y la mujer.

Karen de 31 años, tenía varias lesiones y quemaduras en el cuerpo, mientras que Rafael, de 33, estaba suspendido, con una soga atada al cuello en un extremo, y en el otro al barandal de las escaleras.

Trascendió que Rafael contaba con una orden de restricción hacia la joven, quien era su ex pareja; y de acuerdo con las primeras investigaciones, le habría arrebatado la vida antes de que atentara contra sí mismo.

Personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora se hizo cargo del procesamiento de evidencia, así como del traslado de los cuerpos al anfiteatro, para la autopsia de ley.