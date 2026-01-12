  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 12 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Policiaca

Tenía 19 años; identifican a joven asesinado al sur de Ciudad Obregón

El ataque sucedió durante la noche del domingo en la colonia Valle Verde

Ene. 12, 2026
Tenía 19 años; identifican a joven asesinado al sur de Ciudad Obregón

Como Marco Daniel B. L., fue identificado el muchacho que perdió la vida, víctima de un ataque armado que se registró en la zona sur de Ciudad Obregón.

Los hechos ocurrieron poco después de las 22:00 horas, en calle Mármol, entre Turquesa y Zafiro, en la colonia Valle Verde.

Paramédicos de Cruz Roja, fueron los que confirmaron el deceso del joven; quien trabajaba como pintor, tras revisarlo.

De acuerdo con la evidencia hallada en la escena, el ataque fue perpetrado con arma larga. Además, testigos indicaron que los atacantes huyeron a bordo de dos automóviles. Aunque se desplegó un fuerte operativo, las autoridades no reportaron detenidos.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Intentan asesinar al "Oaxaca" en Urbi Villas, al poniente de Ciudad Obregón
Policiaca

Intentan asesinar al "Oaxaca" en Urbi Villas, al poniente de Ciudad Obregón

Enero 12, 2026

Personal de la Fiscalía encontró al menos cinco casquillos de arma de fuego en la escena

Balean a una persona en la colonia Nuevo Cajeme
Policiaca

Balean a una persona en la colonia Nuevo Cajeme

Enero 11, 2026

Once asesinatos en Cajeme en enero, víctima mortal en Ciudad Obregón

Identifican víctimas de ataque en Urbi Villa
Policiaca

Identifican víctimas de ataque en Urbi Villa

Enero 11, 2026

Trascendió que la mujer traía un arma de fuego fajada a la altura de la cintura