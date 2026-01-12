Tenía 19 años; identifican a joven asesinado al sur de Ciudad Obregón

Como Marco Daniel B. L., fue identificado el muchacho que perdió la vida, víctima de un ataque armado que se registró en la zona sur de Ciudad Obregón.

Los hechos ocurrieron poco después de las 22:00 horas, en calle Mármol, entre Turquesa y Zafiro, en la colonia Valle Verde.

Paramédicos de Cruz Roja, fueron los que confirmaron el deceso del joven; quien trabajaba como pintor, tras revisarlo.

De acuerdo con la evidencia hallada en la escena, el ataque fue perpetrado con arma larga. Además, testigos indicaron que los atacantes huyeron a bordo de dos automóviles. Aunque se desplegó un fuerte operativo, las autoridades no reportaron detenidos.