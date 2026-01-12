Intentan asesinar al "Oaxaca" en Urbi Villas, al poniente de Ciudad Obregón

A bordo de una ambulancia de Cruz Roja, fue trasladado al hospital un sujeto, tras ser atacado a balazos en Urbi Villas del Rey, durante la mañana del lunes.

El atentado ocurrió poco después de las 10:00 horas, en calle Nueva España entre Antonio Caso y Nueva Granada, al poniente de Ciudad Obregón.

Vecinos del sector identificaron a la víctima como "El Oaxaca" de aproximadamente 40 años de edad, quien reside en Urbi Villas del Real y se dedica a recolectar chatarra.

El hombre fue atacado cuando se encontraba en la acera oriente de la Nueva España, junto a una bicicleta.

Tras ser auxiliado por los paramédicos, la escena fue resguardada por policías y militares, en tanto que peritos y agentes ministeriales de la Fiscalía hacían las investigaciones pertinentes.

Como evidencia, los agentes hallaron al menos cinco casquillos de arma de fuego, que fueron recolectados para su posterior análisis.