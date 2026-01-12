  • 24° C
Policiaca

Intentan asesinar al "Oaxaca" en Urbi Villas, al poniente de Ciudad Obregón

Personal de la Fiscalía encontró al menos cinco casquillos de arma de fuego en la escena

Ene. 12, 2026
Intentan asesinar al "Oaxaca" en Urbi Villas, al poniente de Ciudad Obregón

A bordo de una ambulancia de Cruz Roja, fue trasladado al hospital un sujeto, tras ser atacado a balazos en Urbi Villas del Rey, durante la mañana del lunes.

El atentado ocurrió poco después de las 10:00 horas, en calle Nueva España entre Antonio Caso y Nueva Granada, al poniente de Ciudad Obregón.

Vecinos del sector identificaron a la víctima como "El Oaxaca" de aproximadamente 40 años de edad, quien reside en Urbi Villas del Real y se dedica a recolectar chatarra.

El hombre fue atacado cuando se encontraba en la acera oriente de la Nueva España, junto a una bicicleta.

Tras ser auxiliado por los paramédicos, la escena fue resguardada por policías y militares, en tanto que peritos y agentes ministeriales de la Fiscalía hacían las investigaciones pertinentes.

Como evidencia, los agentes hallaron al menos cinco casquillos de arma de fuego, que fueron recolectados para su posterior análisis.

