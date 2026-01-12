En Magdalena de Kino, vinculan a proceso a presunto abusador

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que sostuvo la vinculación a proceso de Alejo "N", por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual agravado reiterado, cometido en perjuicio de una persona menor de edad, en el municipio de Magdalena de Kino.

Durante la audiencia, el Ministerio Público formuló imputación, posteriormente el juez de Control resolvió vincular a proceso al imputado, además de imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, se fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

De acuerdo con los datos expuestos ante la autoridad judicial, los hechos investigados habrían ocurrido en distintas ocasiones durante el año 2020, en un domicilio del citado municipio, en un contexto de confianza y cercanía con la víctima. Las conductas imputadas vulneraron la libertad y seguridad sexual de la persona menor de edad.