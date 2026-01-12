  • 24° C
Policiaca

En Magdalena de Kino, vinculan a proceso a presunto abusador

El hombre habría atentado contra una menor de edad durante el año 2020

Ene. 12, 2026
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que sostuvo la vinculación a proceso de Alejo "N", por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual agravado reiterado, cometido en perjuicio de una persona menor de edad, en el municipio de Magdalena de Kino.

Durante la audiencia, el Ministerio Público formuló imputación, posteriormente el juez de Control resolvió vincular a proceso al imputado, además de imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, se fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

De acuerdo con los datos expuestos ante la autoridad judicial, los hechos investigados habrían ocurrido en distintas ocasiones durante el año 2020, en un domicilio del citado municipio, en un contexto de confianza y cercanía con la víctima. Las conductas imputadas vulneraron la libertad y seguridad sexual de la persona menor de edad.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

