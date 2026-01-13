  • 24° C
Policiaca

Víctima de balacera en la colonia Sonora fue el primer menor asesinado en Cajeme

El jovencito viajaba en la parte trasera de una moto cuando fue alcanzado por las balas

Ene. 13, 2026
El muchacho que perdió la vida durante la balacera registrada en la colonia Sonora, al sur de Ciudad Obregón, fue el primer menor de edad asesinado en Cajeme durante el 2026.

Se trata de Brandon Javier U. L., quien tenía 16 años de edad, y residía en la misma colonia donde ocurrieron los hechos.

Como oportunamente se dio a conocer, el ataque ocurrió a las 17:00 horas, en calle Fernando Galaz y Coahuila.

El joven viajaba en la parte trasera de una motocicleta, cuando ocupantes de otra liviana unidad le dispararon, lo que ocasionó que tanto él como su acompañante; que salió ileso, cayeran al suelo.

Con el deceso del menor de edad, se elevó a 13 el número de víctimas del mes de enero en el municipio, y aunque se desplegó intenso operativo en la zona, no se reportaron personas detenidas.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

