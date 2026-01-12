Balacera en la colonia Sonora deja una víctima mortal

Alrededor de las 17:00 horas de la jornada de este lunes, vecinos de la colonia Sonora, ubicada al sur de Ciudad Obregón, fueron testigos de una agresión armada, un hecho violento que dejó como resultado a una persona sin vida por impactos de proyectil de arma de fuego.

Según la información de testigos del ataque armado, dos tripulantes de una motocicleta se encontraban transitando a bordo de la unidad sobre la calle Coahuila, en el tramo comprendido entre CTM y Fernando Galaz, cuando fueron interceptados por sujetos armados que sin mediar palabra comenzaron la agresión, accionando armas de fuego en su contra, lo que derivó en que uno de los tripulantes de la motocicleta recibiera varios impactos de bala.

Por lo anterior, el ahora occiso cayó de la unidad quedando tendido sobre la calle Fernando Galaz a escasos metros de su cruce con la Coahuila, mientras que de manera extraoficial se dijo que el segundo tripulante logró huir del lugar.

Posteriormente, al lugar arribaron elementos policiacos de los tres órdenes de gobierno, así como paramédicos de la Cruz Roja en la localidad, quienes solo pudieron corroborar que la víctima, de quien no se dio a conocer su identidad, solo que se trataba de un joven de entre 15 a 17 años de edad ya no contaba con signos vitales, convirtiéndose en la víctima mortal en hechos violentos número 13 del mes de enero.

Agentes municipales se encargaron de asegurar la zona de la agresión armada a fin de que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran realizar las acciones correspondientes que serán anexadas a la carpeta de investigación, así como ordenar el traslado del cuerpo a los laboratorios del Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley.