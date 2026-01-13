Muere "El Oaxaca" tras ser baleado en Ciudad Obregón

Durante la mañana de este martes, dejó de existir el sujeto que fue agredido a balazos en Urbi Villas del Rey, al poniente de Ciudad Obregón.

Se trata de Juan Diego H. S. alias "El Oaxaca" de 45 años de edad, quien se dedicaba a recolectar chatarra y tenía su domicilio en Urbi Villas del Real. Su deceso sobrevino a eso de las 06:00 horas, cuando recibía atención médica en un hospital.

Sobre los hechos, se informó que, el hombre fue acribillado la mañana del lunes en calle Nueva España entre Antonio Caso y Nueva Granada.

Personal de Cruz Roja fue quien le brindó primeros auxilios y lo llevó a recibir atención médica, mientras que peritos de la Fiscalía del Estado realizaban las indagatorias pertinentes en la escena.

En cuanto a los agresores, lograron escapar a bordo de una motocicleta; según indicaron testigos.