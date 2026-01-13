  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 13 De Enero Del 2026
Policiaca

Detienen al "Sombra" en la Nueva Galicia, al sur de Ciudad Obregón

Se informó que el individuo tenía una orden de aprehensión, que fue ejecutada por elementos de la AMIC

Ene. 13, 2026
Con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) desplegaron un operativo al sur de Ciudad Obregón, que resultó en la detención de un sujeto que tenía pendientes con la ley.

La captura ocurrió poco antes de las 14:00 horas en calle Topacio entre Villas de Cortez y Versalles, en la colonia Nueva Galicia, al sur de Ciudad Obregón, donde los agentes de la AMIC ejecutaron una orden de cateo, además de la orden de aprehensión en contra del individuo conocido en el sector como "El Sombra".

Mientras los elementos de la Semar resguardaban el área, los ministeriales se encargaron de la diligencia, para después turnar al individuo a la Agencia del Ministerio Público, instancia donde se determinaría su situación legal.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

