Detienen al "Sombra" en la Nueva Galicia, al sur de Ciudad Obregón

Con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) desplegaron un operativo al sur de Ciudad Obregón, que resultó en la detención de un sujeto que tenía pendientes con la ley.

La captura ocurrió poco antes de las 14:00 horas en calle Topacio entre Villas de Cortez y Versalles, en la colonia Nueva Galicia, al sur de Ciudad Obregón, donde los agentes de la AMIC ejecutaron una orden de cateo, además de la orden de aprehensión en contra del individuo conocido en el sector como "El Sombra".

Mientras los elementos de la Semar resguardaban el área, los ministeriales se encargaron de la diligencia, para después turnar al individuo a la Agencia del Ministerio Público, instancia donde se determinaría su situación legal.