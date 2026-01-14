Búsqueda positiva en San Ignacio Río Muerto

Durante la mañana del miércoles, las Guerreras Buscadoras de Cajeme localizaron un par de cadáveres, durante una jornada en el ejido Tetabiate, en el municipio de San Ignacio Río Muerto.

Fue a eso de las 10:00 horas, cuando integrantes del colectivo de búsqueda reportaron el hallazgo, en un predio ubicado en la calle 600 y 29 del Valle del Yaqui, al suroeste de Ciudad Obregón, en el que trabajaron mientras policías estatales y agentes ministeriales les brindaban resguardo.

Los cadáveres corresponden a dos hombres, quienes tenían una herida de bala en la frente, lesión popularmente conocida como "tiro de gracia".

Uno de ellos traía una camisa azul a cuadros y tenis negros, mientras que el otro ya no portaba ninguna prenda.

Los restos fueron entregados a personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES), para las indagatorias correspondientes, mediante las que se pretende establecer su identidad.