"Caen" tres durante operativos en Ciudad Obregón

Agentes de la Policía Municipal, en coordinación con Policía Estatal y Marina, capturaron a tres personas por presuntos delitos contra la salud y portación de arma prohibida, durante operativos desplegados en distintos puntos de Ciudad Obregón.

La primera detención ocurrió durante un recorrido de vigilancia en la colonia Centro, mediante el cual, detectaron a un individuo que circulaba de manera imprudente sobre la calle Chihuahua, portando un machete y alterando el orden público. Tras una inspección preventiva, los oficiales aseguraron el arma blanca y procedieron con la detención de Miguel Emilio "N", de 36 años de edad, por la probable portación de un arma prohibida y escandalizar en la vía pública.

En un segundo hecho, en la colonia Libertad, los oficiales aprehendieron a dos individuos a quienes se les localizaron seis envoltorios de plástico que contenían una hierba verde y seca con características similares a la mariguana. Los detenidos fueron identificados como Jason Gael "N", de 19 años de edad, y César Alfonso "N", de 16 años de edad, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente por la probable comisión de delitos contra la salud.