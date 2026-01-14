  • 24° C
Policiaca

"Caen" tres durante operativos en Ciudad Obregón

Entre los detenidos hay un menor de edad, de 16 años

Ene. 14, 2026
Agentes de la Policía Municipal, en coordinación con Policía Estatal y Marina, capturaron a tres personas por presuntos delitos contra la salud y portación de arma prohibida, durante operativos desplegados en distintos puntos de Ciudad Obregón.

La primera detención ocurrió durante un recorrido de vigilancia en la colonia Centro, mediante el cual, detectaron a un individuo que circulaba de manera imprudente sobre la calle Chihuahua, portando un machete y alterando el orden público. Tras una inspección preventiva, los oficiales aseguraron el arma blanca y procedieron con la detención de Miguel Emilio "N", de 36 años de edad, por la probable portación de un arma prohibida y escandalizar en la vía pública.

En un segundo hecho, en la colonia Libertad, los oficiales aprehendieron a dos individuos a quienes se les localizaron seis envoltorios de plástico que contenían una hierba verde y seca con características similares a la mariguana. Los detenidos fueron identificados como Jason Gael "N", de 19 años de edad, y César Alfonso "N", de 16 años de edad, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente por la probable comisión de delitos contra la salud.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

