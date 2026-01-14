Señalan a Teodoro "N" por la desaparición de dos hombres en Nogales

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de un sujeto, por el delito de desaparición de personas cometida por particulares en agravio de dos personas, en Nogales.

Durante la diligencia judicial, Teodoro "N" fue formalmente imputado por los hechos; el juez determinó imponer como medida cautelar la prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Las investigaciones ministeriales determinaron que los hechos ocurrieron el 8 de septiembre de 2024, cuando el imputado, junto con otros sujetos, acudió a un domicilio ubicado en la colonia La Mesa.

En lugar, las víctimas Ricardo Alexis "N" y Manuel Alexis "N" fueron privadas de la libertad y trasladadas en contra de su voluntad a un inmueble de la colonia Monarca, donde permanecieron retenidas y ocultas, sin que se conociera su paradero.