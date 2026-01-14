  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 14 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Policiaca

Señalan a Teodoro "N" por la desaparición de dos hombres en Nogales

Las víctimas fueron privadas de la libertad en septiembre del 2024, en la colonia La Mesa

Ene. 14, 2026
Señalan a Teodoro "N" por la desaparición de dos hombres en Nogales

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de un sujeto, por el delito de desaparición de personas cometida por particulares en agravio de dos personas, en Nogales.

Durante la diligencia judicial, Teodoro "N" fue formalmente imputado por los hechos; el juez determinó imponer como medida cautelar la prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Las investigaciones ministeriales determinaron que los hechos ocurrieron el 8 de septiembre de 2024, cuando el imputado, junto con otros sujetos, acudió a un domicilio ubicado en la colonia La Mesa.

En lugar, las víctimas Ricardo Alexis "N" y Manuel Alexis "N" fueron privadas de la libertad y trasladadas en contra de su voluntad a un inmueble de la colonia Monarca, donde permanecieron retenidas y ocultas, sin que se conociera su paradero.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
AMIC repele agresión en Estación Pesqueira; hay un detenido
Policiaca

AMIC repele agresión en Estación Pesqueira; hay un detenido

Enero 14, 2026

En el lugar se aseguró un arma larga y una pistola, además de dosis de drogas y dinero

Dejan en prisión preventiva a sujeto que agredió a su pareja en Ciudad Obregón
Policiaca

Dejan en prisión preventiva a sujeto que agredió a su pareja en Ciudad Obregón

Enero 14, 2026

El pasado 5 de diciembre, Juan Manuel habría golpeado a la víctima, a quien además amenazó y maltrató psicológicamente

Búsqueda positiva en San Ignacio Río Muerto
Policiaca

Búsqueda positiva en San Ignacio Río Muerto

Enero 14, 2026

Las Guerreras Buscadoras hallaron los cuerpos de dos hombres; ambos tenían el "tiro de gracia"