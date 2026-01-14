Dan muerte al "Yuyo" en la Valle Verde

El estruendo de armas de alto poder sembró pánico y angustia en la zona sur de Ciudad Obregón, donde criminales le arrebataron la vida a un hombre.

El violento episodio ocurrió a las 19:00 horas del miércoles, en calles Cuarzo y Rubí de la colonia Valle Verde, sitio al que se movilizaron policías y militares, además de paramédicos de Cruz Roja, ya que en los primeros reportes se indicaba que había un herido.

Cuando los socorristas llegaron al lugar, la víctima ya había dejado de existir, a causa de las heridas que le ocasionaron las balas.

Vecinos del sector, lo identificaron como "El Yuyo", quien presuntamente tenía poco de haber salido de prisión.

En la escena del crimen, autoridades recolectaron decenas de casquillos de arma larga, mientras que el cuerpo fue llevado al anfiteatro, para la autopsia de ley.