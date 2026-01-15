Muere trabajadora de gasolinera tras fuerte choque en Ciudad Obregón

La calle Morelos fue escenario de un accidente de tránsito, en el que perdió la vida una joven mujer que se dirigía a su lugar de trabajo.

El fatídico percance ocurrió a las 05:00 horas de este jueves 15 de enero, a la altura de la calle Bacanora, en la colonia Morelos, también conocida como La Ladrillera.

Kareli, de 25 años de edad, se dirigía a la gasolinera en la que trabajaba, a bordo de una motocicleta, cuando perdió el control de los manubrios, al transitar hacia el oriente sobre la calle Morelos.

Acto seguido, la liviana unidad se impactó con una pick up Dodge Ram de color negro y modelo atrasado, que se encontraba estacionada.

Cuando paramédicos de Cruz Roja llegaron al sitio, la joven mujer ya había fallecido, a consecuencia de las severas lesiones ocasionadas por el impacto.

Elementos del Departamento de Tránsito Municipal tomaron nota de los hechos, mientras que peritos de la Fiscalía realizaron las indagatorias pertinentes en el lugar, y trasladaron el cuerpo de Kareli al anfiteatro, para la autopsia de ley.