Muere motociclista al impactarse contra un auto en Ciudad Obregón

El incidente se reportó en el cruce de la calle Veracruz y Bordo Nuevo, la mañana de este viernes

Ene. 16, 2026
Por segunda jornada consecutiva se registró en el municipio de Cajeme un mortal accidente vial donde un motociclista perdió la vida, luego de que la mañana de este viernes, se suscitara un aparatoso choque múltiple al norte de Ciudad Obregón, mismo que fue registrado cerca de las 9:00 horas en el cruce de las calles Veracruz y Bordo Nuevo.

De acuerdo con el peritaje preliminar, el motociclista, de quien no se dio a conocer su identidad, falleció en el lugar luego de impactar de frente con el costado de un automóvil tipo sedán, cuando circulaba sobre la calle Bordo Nuevo de poniente a oriente.

De acuerdo a testigos en el lugar, el sedán de color blanco circulaba sobre la calle Veracruz al norte, al llegar al cruce con el Bordo Nuevo, no realizó su alto correspondiente, lo que provocó que el motociclista que viajaba al oriente sobre el Bordo Nuevo se impactara en el costado izquierdo del sedán.

Agentes policiacos acudieron como primeros respondientes, mismos que aseguraron la zona de inmediato tras observar el cuerpo del conductor de la motocicleta, por lo cual se solicitó la presencia de los paramédicos de Cruz Roja quienes al acudir al sitio solo pudieron determinar que la persona ya no contaba con signos vitales.

Los vehículos involucrados en el percance quedaron asegurados por los agentes de Tránsito Municipal para hacer las indagatorias correspondientes y el deslinde de responsabilidades; asimismo, se requirió la presencia del Servicio Médico Forense para el traslado del cuerpo a fin de realizar la autopsia de ley.

