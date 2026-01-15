  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 15 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Policiaca

Balacera al norte de Ciudad Obregón deja una víctima

La agresión armada se reportó en la calle California y Mombasa

Ene. 15, 2026
Balacera al norte de Ciudad Obregón deja una víctima

Alrededor de las 21:00 horas de este jueves, vecinos de la colonia Ampliación Alameda fueron testigos de una agresión armada en la calle principal de la zona, hecho que dejó como resultado a una persona herida por impactos de bala.

De acuerdo a versiones de los residentes de la zona, tras escuchar detonaciones de arma de fuego se dio rápido aviso a través de la línea de emergencia 911, lo que derivó en una intensa movilización de las fuerzas del orden público.

Una vez en el lugar, los agentes solicitaron la presencia de los paramédicos de Cruz Roja a fin de trasladar a la persona lesionada, quien no se logró identificar en el sitio, a un hospital de la localidad.

Al sitio, también acudieron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) quienes se encargaron del levantamiento de los indicios balísticos, así como de las labores de recolección de evidencia que se anexarán a la carpeta de investigación correspondiente.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

Contenido Relacionado
Se enfrentan a balazos en el Valle del Yaqui
Policiaca

Se enfrentan a balazos en el Valle del Yaqui

Enero 15, 2026

La refriega sucedió cerca del Campo 28; autoridades hallaron un vehículo abandonado

Muere trabajadora de gasolinera tras fuerte choque en Ciudad Obregón
Policiaca

Muere trabajadora de gasolinera tras fuerte choque en Ciudad Obregón

Enero 15, 2026

La joven conducía una motocicleta, y tras perder el control de la unidad chocó con una camioneta que estaba estacionada

Decomisan vehículo cargado de droga en San Luis Río Colorado; hay un detenido
Policiaca

Decomisan vehículo cargado de droga en San Luis Río Colorado; hay un detenido

Enero 15, 2026

La unidad había salido de Culiacán, Sinaloa y se dirigía a Mexicali, Baja California