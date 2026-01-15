Balacera al norte de Ciudad Obregón deja una víctima

Alrededor de las 21:00 horas de este jueves, vecinos de la colonia Ampliación Alameda fueron testigos de una agresión armada en la calle principal de la zona, hecho que dejó como resultado a una persona herida por impactos de bala.

De acuerdo a versiones de los residentes de la zona, tras escuchar detonaciones de arma de fuego se dio rápido aviso a través de la línea de emergencia 911, lo que derivó en una intensa movilización de las fuerzas del orden público.

Una vez en el lugar, los agentes solicitaron la presencia de los paramédicos de Cruz Roja a fin de trasladar a la persona lesionada, quien no se logró identificar en el sitio, a un hospital de la localidad.

Al sitio, también acudieron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) quienes se encargaron del levantamiento de los indicios balísticos, así como de las labores de recolección de evidencia que se anexarán a la carpeta de investigación correspondiente.