Lesionan a una persona en la colonia Constitución

Residentes de la colonia Constitución, ubicada al sur de Ciudad Obregón, este sábado fueron testigos de una agresión armada que dejó un saldo una persona lesionada al ser víctima de la violencia cuando transitaba por calles de la citada colonia.

De acuerdo a vecinos del lugar, el ataque armado se registró alrededor de las 20:00 horas sobre la acera poniente de la calle Tabasco en su cruce con la calle Ponciano Arriaga, donde la víctima fue interceptada por un grupo de personas armadas quienes, tras dispararle, se dieron a la fuga.

Por lo anterior, al lugar arribaron elementos policiacos de los tres órdenes de gobierno, así como paramédicos de la Cruz Roja en la localidad, quienes realizaron el rápido traslado de la víctima, de quien solo se informó que se trata de una persona del sexo masculino de entre 20 a 30 años, a un hospital de la localidad.

Agentes municipales se encargaron de asegurar la zona de la agresión armada a fin de que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran realizar las acciones correspondientes que serán anexadas a la carpeta de investigación.